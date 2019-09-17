Закарпатську область запропонували поділити на чотири райони замість 13-ти

Поділ на чотири райони в області вважають оптимальним в межах децентралізації

В Закарпатській обласній раді запропонували удосконалити адміністративно-територіальний устрій регіону, переділивши його на райони так, щоб їхня кількість зменшилася з 13 до чотирьох. Таку пропозицію висунули експерти на круглому столі «Формування нового районного поділу в Закарпатській області», який проходив 17 вересня в облраді, повідомив «Укрінформ».

Пропонується укрупнити адміністративно-територіальні одиниці області, створивши Ужгородський, Мукачівський, Хустський та Тячівський райони.

За словами депутата Закарпатської обласної ради, фахівця експертної групи з удосконалення адміністративно-територіального устрою районного рівня Закарпатської області Андрія Шекети така кількість укрупнених районів є логічною, зважаючи на інфраструктуру, щільність заселення території, відстані між населеними пунктами тощо.

За словами Шекети, за результатами круглого столу експертне рішення щодо нового поділу Закарпатської області буде надіслано до профільного міністерства.

Як відомо, переформатування районів областей відбувається по всій Україні в межах децентралізації. Очікується, що чергові місцеві вибори 2020 року мають відбутися вже відповідно до нового поділу.

Кількість районів Київщини, наприклад, хочуть зменшити з 25-ти до п’яти-шести. На Івано-Франківщині пропонують утворити три райони замість 14-ти, у Полтавській області – чотири замість 25-ти, у Чернігівській – чотири замість 22-х, у Сумській – п’ять замість 18-ти, на Львівщині – шість або п'ять замість 20-ти.