Ув'язнений має сплатити потерпілим 2,5 млн грн за завдану матеріальну і моральну шкоду

У вівторок, 20 лютого, Закарпатський апеляційний суд залишив у силі вирок Мукачівського міськрайонного суду від 8 березня 2023 року, яким уродженця Вірменії Карапета Саркісяна визнали винним у замаху на вбивство юридичного консультанта та його сім’ї. Закарпатцеві присудили 10 років позбавлення волі, також він має сплатити потерпілим 2,5 млн грн за завдану матеріальну і моральну шкоду.

Як йдеться у вироку суду, подія сталася в селі Соломоново Ужгородського району ввечері 27 січня 2017 року. Карапет Саркісян вистрілив з РПГ-22 «Нетто» у вікно другого поверху будинку, де знаходилися двоє постраждалих, залишив гранатомет і зник. Внаслідок вибуху в будинку сталася пожежа, повалилася частина стелі, але мешканцям вдалося вибігти на подвір`я, де їм надали допомогу. Один з потерпілих отримав легкі тілесні ушкодження – опіки рук та голови, а будинок став непридатним до проживання.

«Вартість пошкоджень житлового будинку, які виникли в результаті вибуху, становить 1 386 587 гривень. Таким чином уродженець Вірменії вчинив закінчений замах на вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб», – інформують у прес-службі Закарпатського апеляційного суду.

Потерпілим став юрист ТзОВ «Едельвейс» та ПСП «Дари Закарпаття» – місцевих компаній, які раніше консультував Карапет Саркісян. Через те, що за допомогою нового юриста в цих фірмах не вдалося змінити власників, обвинувачений і задумав вбити юридичного консультанта та його сім’ю.

«Обвинувачений не визнав своєї вини, проте його вина у закінченому замаху на вбивство двох осіб, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб та у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу доведена дослідженими в судовому засіданні доказами», – зазначили у суді.

Карапету Саркісяну присудили 10 років позбавлення волі без конфіскації майна. Також суд стягнув з обвинуваченого матеріальну шкоду 1 505 199, 83 гривень та 1 000 000 гривень моральної шкоди на користь потерпілого