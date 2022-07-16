Комунальники проводять благоустрій території біля озера

У місті Жидачів на Львівщині планують створити гідропарк. На місці технічної водойми облаштують відпочинкову зону. Наразі озеро «Промінь» поповнюватимуть водою, яке міліє через цьогорічну аномальну спеку. Про це повідомляє Львівська ОВА.

Міський голова Жидачева Володимир Левко провів нараду, на якій вирішили відновити живлення озера «Промінь» водою. Протягом літа в озері проведуть технічні роботи. Комунальні служби вивчать можливість влаштування свердловини для забезпечення озера водою та використання з цією метою паводкових вод. Біля озера також облагородять територію, встановлять лавочки для відпочинку.

«Володимир Левко дав доручення відділу економічного розвитку та інвестицій напрацювати до кінця серпня програму створення зони відпочинку (гідропарку) на території озера та прилеглій до нього території», – повідомили у міськраді.

Озеро стане додатковою відпочинковою зоною у Жидачеві (фото ЛОВА)

Озеро «Промінь» у Жидачеві – це спеціально створена штучна водойма для технологічних потреб Жидачівського целюлозно-паперового комбінату. Сюди через збудований водогін підприємство скидало технічну воду, яку використовували для охолодження турбін на ТЕЦ комбінату.

«Після зупинення ТЕЦ споживання технічної води комбінатом скоротилося майже на 90%, тож відпала потреба скидання води в озеро. 2,5 роки тому комбінат провів реконструкцію водогону з частковим демонтажем труб, через що підживлення озера припинилося», – повідомили у міськраді Жидачева.

Директор ПАТ «Жидачівський ЦПК» Дмитро Римашевський запевнив, що наразі комбінат щоденно 3-4 години на добу подаватиме воду до озера.