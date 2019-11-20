Закон про автокрісла. Як тепер їздити з дітьми?

Від середи, 20 листопада, патрульні починають штрафувати водіїв за порушення правил перевезення дітей. Так званий закон про автокрісла викликав чимало обурення серед водіїв і зробив практично малореальними поїздки з маленькими дітьми у таксі. ZAXID.NET пояснює, чому панікувати рано і як тепер подорожувати з дітьми.

Я все пропустив. Які ще правила перевезення дітей?!

Фактично, йдеться про одну маленьку зміну у Кодексі про адмінправопорушення – туди додали кілька рядків про штраф за перевезення дітей без спеціальних засобів. Сама стаття і раніше була в кодексі, однак не було передбачено відповідальності за її порушення. Тепер є штраф: перше порушення – 510 грн, повторні впродовж того ж року – по 850 грн.

Тобто дітей обов'язково садити в автокрісло?

Ні, є варіанти. Насправді термін «автокрісло» жодного разу не згаданий ані в Кодексі про адмінпорушення, ані в ПДР – там йдеться про спеціальні засоби. Хороша новина полягає в тому, що не лише автокрісло є цим самим спеціальним засобом. Погана – що ані в законі, ані в роз'ясненнях поліції немає переліку засобів, якими можна користуватися.

У випадку із маленькими дітьми (до 3-6 років) вибір засобів справді невеликий – лише автокрісло. При цьому немовлята мають бути в таких автокріслах, які монтуються проти руху транспорту (спиною до лобового вікна), трішки старші – у звичайних автокріслах. Після шести років можна використовувати так звані бустери – спеціальні підвищення без спинок, які дозволяють пристебнути дитину звичайним паском безпеки (таких засобів дуже багато і вони, як правило, значно дешевші за автокрісла). Якщо дитина велика, можна також використовувати спеціальні стяжки для ременів. Але вік у цих випадках доволі умовний – важливіший зріст.

Якщо у мене високі діти, то можна не переживати за штрафи?

Залежить від того, наскільки ці діти високі. Єдина чітка норма, яка регулює перевезення дітей в автомобілях, вказує, що без використання спеціальних засобів в автомобілях заборонено перевозити дітей, зріст яких є меншим 145 см або вік яких є меншим 12 років.

І що, патрульні будуть міряти зріст дитини?

Цілком можливо. Принаймні начальник відділу адмінпрактики Патрульної поліції Львівщини Олег Бариляк не виключає такого варіанту. Втім, за його словами, патрульні ще чекатимуть додаткових роз'яснень про те, як застосовувати нові норми. Рейдів не влаштовуватимуть, принаймні зараз. Штрафів поки не виписували.

Загалом львівські патрульні допускають використання водіями будь-яких засобів, які дозволяють безпечно перевозити дітей.

«Це може бути будь-який спеціальний засіб, у ПДР він ще не прописаний, але окрім автокрісла це може бути будь-що, що дозволяє безпечно пристебнути дитину», – заявив Олег Бариляк.

Добре, а що з таксі? Носитися зі своїм автокріслом?

Тут все дуже сумно. Ще до того, як закон набув чинності, львівські таксисти обурювалися, що пасажири не попереджають про наявність дитини. Замовити таксі з автокріслом майже нереально. Наразі більшість популярних служб таксі ще не придумали, як перевозити пасажирів із дітьми, тому швидше за все ваші замовлення ніхто не підбиратиме.

Прес-служби Uklon, Uber, Bolt раніше заявляли, що пасажири можуть використовувати для поїздок з дітьми власні автокрісла (що, до речі, ще не означає, що конструкція цих крісел підійде під те авто, яке приїде).

У випадку із перевезенням дітей без спецзасобів у таксі, штраф виписуватимуть саме на водія.

Для чого взагалі було ускладнювати життя водіям?

Нормально ж було

Норма в законодавстві була й раніше. Її просто не виконували, оскільки не було покарання. У поліції сподіваються, що запровадження штрафів зменшить травматизм дітей при ДТП. Дані за січень-жовтень 2019 року показують, що діти є учасниками 3% аварій на дорогах.