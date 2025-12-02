Кадр із затримання нападників на валютника в червні 2020 року

27 листопада суддя Сихівського районного суду Львова Галина Шашуріна затвердила угоду про визнання винуватості у справі про напад членів банди на львівського валютника у червні 2020 року. Торік Дмитро Мирошниченко і Дмитро Алєксєєв отримали вирок – 9 і 11 років тюрми відповідно, проте тепер кожен з них проведе за гратами менше двох років.

У вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 грудня, йдеться про те, що 25 листопада засуджені і прокурор підписали угоду про визнання винуватості, а потерпілий повідомив, що матеріальні збитки йому відшкодовані, претензій до нападників він не має.

Також в матеріалах суду зазначено, що обидвоє засуджених майже два роки провели під вартою – до середини квітня 2022 року, допоки за них не внесли заставу, а один з них майже рік після цього служив в ЗСУ, має на утриманні батьків.

«…щиро кається у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, позитивно характеризується за місцем проживання, добровільно вступив до лав ЗСУ 24.06.2022, де брав участь у відсічі збройної агресії Росії до 19.04.2023, являється учасником бойових дій, на утриманні перебуває батько та мати, які є інвалідами 2-ї групи та потребують постійного стороннього догляду, що сторони визнають обставинами, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів», – йдеться в матеріалах суду.

Окрім того, Дмитро Алєксєєв і Дмитро Мирошниченко попросили, щоб внесені за них застави – по 272 тис. грн з кожного – були перераховані на користь ЗСУ. Це також вплинуло на рішення суду.

У вироку Сихівського районного суду від 27 листопада 2025 року йдеться про призначення засудженим покарання у вигляді позбавлення волі на 1 рік і 10 місяців та на 1 рік і дев’ять місяців та перерахування внесених за них застав на допомогу ЗСУ.

Водночас конфіскація майна засуджених, про яку йшлося у вироку від листопада 2024 року, не скасовується. Також вони разом мають заплатити 23 тис. процесуальних витрат.

Нагадаємо, Дмитро Мирошниченко, Дмитро Алєксєєв і Дмитро Бартош, провадження щодо якого зупинене, 9 червня 2020 року напали на місцевого валютника біля ринку «Шувар» на Сихові та відібрали в нього еквівалент 3,7 млн грн в різних валютах. При собі вони мали незаконно придбаний саморобний кастет.

Після нападу розбійники намагалися втекти, однак поліцейські затримали їх на вул. Хоткевича. Тоді в поліції повідомили, що членів банди підозрюють у здійсненні серійних розбійних нападів. Усі вони місцеві мешканці, один з них раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину. Під час затримання зловмисники чинили опір правоохоронцям та намагалися втекти.

У суді Дмитро Мирошниченко і Дмитро Алєксєєв відмовились давати свідчення. В листопаді 2024 року суддя Сихівського суду Олена Тімченко визнала Дмитра Алєксєєва винним та призначила сукупно 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дмитро Мирошниченко отримав 9 років із конфіскацією всього майна.

Проте в січні 2025 року засуджені подали апеляцію, а згодом підписали угоду про визнання винуватості і вже невдовзі вийдуть на волю.