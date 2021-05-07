Олексія Чирнія під тортурами змусили дати свідчення проти Сенцова

Український політв’язень Олексій Чирній вийшов на волю після 7 років відбування покарання у справі кримського активіста і режисера Олега Сенцова. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Українця засудили за начебто підготовку терактів на території анексованого Криму. Чирнія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

«Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму», – написала Денісова.

Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску «Мілове» Луганської області.Фігурантів справи Сенцова спочатку було восьмеро. ФСБ затримала чотирьох з них: Олег Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Олександр Кольченко – 10 років, Олексій Чирній – сім років, Геннадій Афанасьєв – сім років. Афанасьєва помилували й обміняли в Україні 2016 року. Сенцова і Кольченка обміняли у 2019 році.

На суді кандидат історичних наук, викладач Сімферопольського інституту культури Чирній давав свідчення проти Сенцова і пішов на угоди зі слідством і дав свідчення у цій справі як свідок звинувачення. Як писали ЗМІ, у суді Чирній сказав, що підтверджує дані під час слідства свідчення та відмовляється відповідати на запитання, заславшись на 51 статтю Конституції Росії. Коли зачитували його свідчення, де він називав Сенцова організатором терактів, пов'язаних із забороненим у Росії «Правим сектором», Чирній мовчав і дивився в підлогу. Потім так само мовчав, коли його виводили із зали.

Адвокат Ілля Новиков, який захищав Чирнія від початку, розповідав, що його кримчанина катували, вибиваючи свідчення проти Сенцова. Коли Олексій уклав угоду зі слідством, він відмовився від незалежного адвоката. Повідомлялося, що до нього застосовували тортури для «правильних показів». За час перебування в російському СІЗО Чирнія тричі відправляли на проведення стаціонарної психіатричної експертизи.