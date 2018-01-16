Засудженому за хабар екс-секретарю Винниківської міськради пом’якшили вирок

Суд замінив виправними роботами трирічне ув'язнення для екс-секретаря Винниківської міськради. Про це повідомляють Наші гроші.Львів з посиланням на ухвалу суду.

Дрогобицький міськрайонний суд замінив екс-секретарю Винниківської міськради 2 роки та 9 місяців позбавлення волі, які ще залишилося відбути, більш м’яким покаранням – дворічними виправними роботами. Також 10% заробітку мають відрахувати в дохід держави.

Секретаря Винниківської міськради Ігоря Мойсеєнка та спеціаліста з управління земельними ресурсами цієї ж ради Віталія Кондратьєва у 2015 році звинуватили в отриманні хабара 8,8 тис. доларів за виділення земельної ділянки. Ігоря Мойсенка засудили до 6,5 років позбавлення волі із 3-річною забороною обіймати посади.

«Тепер до Дрогобицького міськрайонного суду надійшло клопотання засудженого щодо заміни йому частини покарання виправними роботами. Клопотання підтримав прокурор. Як встановив суд, Мойсеєнко дотримувався вимог режиму, до дисциплінарної відповідальності притягувався тричі, водночас і тричі заохочувався за сумлінне ставлення до праці та зразкову поведінку. Він був працевлаштований допоміжним працівником в адміністративному корпусі установи і до роботи відносився сумлінно, «також залучався до благоустрою території установи». 26 липня 2017 року його перевели в дільницю соціальної реабілітації як такий, хто стає на шлях виправлення», ‒ повідомляють Наші гроші.Львів.

Також в ухвалі суду зазначили, що Мойсеєнко планує працевлаштуватись розпилювачем каменю (оброблення каменю) у приватного підприємця.