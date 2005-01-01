Затриманий на хабарі голова Залізничної райадміністрації Тарас Гнида написав заяву на звільнення

Тарас Гнида написав заяву на звільнення з посади голови Залізничної районної адміністрації за власним бажанням. Про це інформує прес-служба ЛМР.

Тарас Гнида працював головою Залізничної районної адміністрації з грудня 2017 року. До того часу він два роки був керівником Франківської районної адміністрації Львова. Нагадаємо, 16 березня голову Залізничної РА затримано за підозрою в отриманні неправомірної винагороди. Згодом стало відомо, що за хабар він хотів відпочити на Кіпрі.

На час проведення слідства міський голова Львова підписав розпорядження про відсторонення Тараса Гниди від виконання посадових обов’язків.