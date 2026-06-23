Пішоходів попередили про затримки в перетині популярного пункту пропуску на Закарпатті
Обмеження через монтаж нових модулів діятимуть з 25 по 27 червня
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Через монтаж нових модулів у пішохідному пункті пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце» на українсько-словацькому кордоні уповільнять митні та прикордонні процедури.
Як повідомили у Закарпатській митниці, обмеження діятимуть з четверга, 25 червня, по суботу, 27 червня.
«У міжнародному пункті пропуску “Малі Селменці – Вельке Слеменце” виконуватимуться монтажні роботи та тимчасове перепідключення інженерних мереж (електропостачання, зв'язок тощо). Через це буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури – оформлення та пропуск громадян здійснюватиметься після завершення робіт», – розповіли митники.
Упродовж 25–27 червня мандрівників просять за можливості користуватися іншими пунктами пропуску.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зазначимо, КПП «Малі Селменці – Вельке Слеменце» відкритий щоденно з 9:00 до 21:00 виключно для пішоходів та велосипедистів. Перетинати кордон тут можуть лише громадяни України та ЄС. Окрім нього, на кордоні зі Словаччиною для пішоходів діють цілодобові пункти пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та «Малий Березний – Убля».