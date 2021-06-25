Зеленський розповів про ідею «стіни» з окупованими територіями

Президент Володимир Зеленський вважає, що в разі невдачі наявних або «альтернативних» варіантів урегулювання конфлікту на Донбасі Україна може повністю розірвати відносини з окупованими територіями. Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі телеканалу «1+1».

Відповідаючи на питання про наявність плану «Б», якщо Мінські домовленості не спрацюють, Зеленський розповів про ідею «стіни» з окупованими територіями.

«Я вважаю, що ми вже перебуваємо в альтернативному плані, плані "Б"», – сказав Зеленський: «"Стіна" – це не просто слова, не просто щось, що хтось будує… "Стіна" – це все. "Стіна" в усіх відносинах, комунікаціях».

«Стіна – це повний розрив відносин у тому чи іншому вимірі. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має ухвалювати народ України», – заявив президент і уточнив, що має на увазі проведення всеукраїнського референдуму.

«Якщо в нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі США, Росією, окремо з Європою і паралельно "Нормандський формат" (буде він працювати чи ні) – якщо все це не вдасться, то про "стіну" буде голосувати народ України», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що в тому ж інтерв'ю Зеленський назвав Раду національної безпеки і оборони (РНБО) «своєю зброєю», яку він застосовує для того, щоб змінити країну. При цьому він зізнався, що не пам'ятає, хто йому підказав ідею використання механізму РНБО.