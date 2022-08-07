Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням

Президент Володимир Зеленський застеріг окупантів, що у разі анексії захоплений українських територій будь-які переговори з Росією будуть неможливі. Про це він заявив у вечірньому зверненні в неділю, 7 серпня.

«Щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент», – сказав президент.

Нагадаємо, раніше у розвідці повідомили, що окупанти активно готуються до проведення так званого «референдуму» на тимчасово окупованих територіях України про приєднання їх до складу Росії. Навіть називали дату – 11 вересня.

Також СБУ раніше публікувала документи, які підтверджують, що окупанти хочуть провести референдум для приєднання окуповані території Донеччини і Луганщин до Росії.