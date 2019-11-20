Зеленський відкрив відбудований міст у Станиці Луганській

За два-три дні міст через Сіверський Донець запрацює повністю

Президент України Володимир Зеленський в середу, 20 листопада, відкрив відновлений міст у Станиці Луганській через ріку Сіверський Донець. При цьому голова держави заявив, що роботи будуть остаточно завершені протягом двох-трьох днів.

Церемонія відкриття мосту транслювалась на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Через два дні все буде повністю відкрито…Все готове. Ми запускали як? По-перше, ми думали про людей. Ми розуміли, що будуватись міст буде протягом 3-4 місяців. Ми дуже швидко побудували пішохідний (обхідний тимчасовий) міст, і тому, щоб зараз відкрити цей міст, потрібно розбирати конструкцію пішохідного мосту, і відкриється міст. Тобто 2-3 дні, ще працюємо», - заявив голова держави.

«Одразу випереджаю маніпуляції: танк проїхати не зможе - міст надто вузький для цього. Зате по ньому може легко проїхати швидка, можна перевезти продукти, не треба надважких зусиль, щоб просто перейти з одного боку на інший», - сказано в повідомленні Зеленського.

фото Офісу президента

Зазначимо, що раніше в президентському указі було сказано, що міст повинен бути відкритий до 27 листопада.

До слова, раніше Зеленський доручив спростити переміщення громадян через лінію розмежування. Указ був виданий з метою створення умов для переходу громадян і проїзду автотранспорту через річку Сіверський Донець у Станично-Луганському районі.