Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про запровадження нових санкцій Ради національної безпеки й оборони (РНБО) проти російських компаній, чиновників, а також австрійського архітектурного бюро, яке підготувало проект оперного театру в окупованому Севастополі.

Зеленський долучив перелік із новими фізичними та юридичними особами до рішення про запровадження санкцій від 30 грудня 2021 року.

В одному переліку санкції застосували проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au та шістьох його працівників, зокрема засновника Вольфа Прікса. Вони розробили проект театру опери та балету в окупованому Севастополі для російської окупаційної адміністрації. У цьому ж переліку санкції проти 23 російських компаній.

В інших переліках санкції застосували проти російських суддів з окупованого Криму та членів російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові. Зокрема, до списку підсанкційних осіб потрапив російський дизайнер і блогер Артемій Лебєдєв. З 2017 року йому заборонено в’їзд до України за незаконне відвідування окупованого Донбасу та розробку логотипу для окупованого росіянами Криму.

Іншим указом президент запровадив санкції проти кіпрської офшорної компанії BISCONE LIMITED. Цій компанії, яку пов’язують з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим, належать 5,6% акцій українського державного підприємства «Турбоатом».

Повний перелік осіб і компаній, санкції проти яких схвалив Володимир Зеленський, можна прочитати в указах №19, №20, №21 і №22.

30 грудня 2021 року РНБО запровадила санкції проти росіян, які причетні до спорудження Кримського мосту між континентальною частиною Росії та окупованим Кримом через Керченську протоку.

Проти австрійського бюро Україна розпочала процедуру накладення санкцій та кримінальне провадження ще в березні 2021 року. Водночас, як зазначає «Українська правда», австрійські правоохоронці відмовилися розпочинати розслідування за їхню діяльність.