Володимир Зеленський заявив, що наразі він не бачить потреби мобілізувати 500 тис. українців, бо немає конкретних деталей і планів від Генштабу, щоб була потреба у такій мобілізації. Про це президент України заявив в інтерв'ю британському Channel 4.

«Особисто я сьогодні не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей. Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися. Це не тільки життя, життя – пріоритет номер один. А друга історія – є відповідні дії, операції. Я поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати. А третє – це ж іще гроші. Усі ці фінанси – вони точно не приходять від партнерів, я хочу, щоб усі це розуміли», – зазначив Зеленський.

Зеленський пояснив, що усі зарплати та підготовка військових сплачується з українського бюджету. Проте президент переконаний, що загалом мобілізація потрібна, аби замінити військових на фронті.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Генштаб та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час засідання Ставки запропонували Володимиру Зеленському мобілізувати ще 450-500 тис. людей.

«Це питання наших військових, головкома, Генштабу. Вони звернулися на рівні нашої Ставки щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. На Ставці вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра», – зазначив Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, йому потрібно більше аргументів, щоб погодити додаткову мобілізацію такої кількості людей. Володимир Зеленський також зазначив, що така мобілізація буде коштувати Україні додаткових 500 млрд грн.