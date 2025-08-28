На Закарпатті виник конфлікт між працівниками ТЦК і місцевими мешканцями

Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав винною уродженку Івано-Франківщини Оксану Мудранинець у перешкоджанні мобілізації та побитті військовослужбовця ТЦК.

Як йдеться у матеріалах справи, 16 жовтня 2024 року працівники ТЦК разом із поліцією перевіряли військово-облікові документи у селах Берегівського району. Це викликало незадоволення в місцевих мешканців, які вважали, що мобілізація відбувається незаконно.

Зокрема, до поста в селі Великі Ком’яти Виноградівської ТГ підʼїхали жінки, які спершу лаялися, а згодом почали розгойдувати службовий автомобіль. Військовослужбовці ТЦК і працівник поліції прийняли рішення покинути місце сутички. Однак жінки переслідували їх і наздогнали в селі Шаланки.

«Жінки нецензурно висловлювалися на адресу військовослужбовців і працівника поліції та блокували їхню роботу», – йдеться у вироку суду. Під час конфлікту обвинувачена Оксана Мудранинець кілька разів ударила військового металевим штативом.

Під час суду Оксана Мудранинець свою провину визнала і розкаялася. Жінці призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, однак помʼякшили його, замінивши на рік іспитового строку. На вирок можна подати апеляцію.