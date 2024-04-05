Правоохоронці викрили жительку Хмельниччини, яка впродовж восьми років незаконно отримувала виплати для її сім’ї як малозабезпеченої. Жінка приховала той факт, що має нерухомість та авомобілі, а її чоловік – підприємець. За привласнення 700 тис. грн шахрайці загрожує до шести років позбавлення волі. Про це 4 квітня повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, жінка вісім років поспіль подавала до органів соцзахисту заяви про виплату її сім’ї допомоги як малозабезпеченій. Вона щоразу приховувала інформацію про те, що їй та її близьким належать транспортні засоби й нерухомість.

«За цей час загалом сім’я отримала майже 700 тис. грн соціальної допомоги, більшу частину яких жінка перерахувала на свій депозитний рахунок. За даними слідства, за період таких нарахувань жінка інвестувала у нерухомість у новобудові, а її чоловік-підприємець придбав коштовний автомобіль», – зазначають у прокуратурі.

Від органів соцзахисту дороговартісні покупки сім’я приховала, продовжуючи отримувати від держави щомісячні виплати.

Місцевій жительці повідомили про підозру за фактами шахрайства, вчиненого повторно, та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України). Їй загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.