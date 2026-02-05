Смертельна аварія сталася 4 лютого у Хмельницькому районі

Поблизу села Подільське Хмельницького району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 33-річний водій фургона. Про це у четвер, 5 лютого, повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 4 лютого близько 15:10 на трасі сполученням Стрий – Знамʼянка – Ізварине. За даними слідства, зіткнулися малотонажний фургон Renault Trafic, за кермом якого перебував 33-річний житомирянин, та вантажівка DAF, якою керував 27-річний мешканець Тернопільщини.



«У результаті ДТП водій Renault Trafik від отриманих травм загинув на місці події», – повідомляють поліцейські.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає до восьми років увʼязнення.