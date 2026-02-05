На Південно-Слобожанському напрямку уразили реактивну систему «Торнадо-С»

Сили оборони завдали серії вогневих ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії. Про це у четвер, 5 лютого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області українські військові уразили місце зосередження живої сили окупантів на полігоні «Приморський Посад» поблизу однойменного населеного пункту. На Південно-Слобожанському напрямку знищили російську реактивну систему залпового вогню 9К515 «Торнадо-С» калібру 300 мм, здатну уражати цілі на відстані до 120 км. У Донецькій області, в районі Макіївки, під удар потрапив логістичний хаб противника, який використовувався для забезпечення російських військ.

Крім того, в Курській області Росії українські захисники уразили пункт управління безпілотниками підрозділу спеціального полку «Ахмат» поблизу населеного пункту Кучєров. У Брянській області, у районі населеного пункту Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби.

Генштаб зазначає, що втрати противника та обсяги завданих збитків ще уточнюють.

Нагадаємо, протягом січня Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі полігону «Капустін Яр» в Астраханській області, звідки відбувалися пуски російської балістичної ракети «Орєшнік».