На Дніпропетровщині ДБР викрило військового на організації дезертирства бійців
Військового разом зі спільником затримали під час перевезення дезертира
На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця та його спільника, які за хабарі допомагали бійцям самовільно залишити місце служби. Про це у четвер, 5 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.
Затримані – військовослужбовець батальйону резерву та його цивільний спільник. Завдяки службовому становищу, військовий володів інформацією про роботу контрольно-пропускного пункту й міг допомогти бійцям залишити частину. За таку послугу злочинці вимагали 2,5 тис. доларів.
«В одному з епізодів військовому наказали у визначений час прийти до лісосмуги неподалік частини та сісти в автомобіль, який там припаркований. Паралельно цивільний спільник поїхав до дружини цього військовослужбовця та вимагав передати 1 тис. доларів США. Ще 1,5 тис. доларів вона мала віддати після того, як чоловіка доставлять додому», – йдеться у повідомленні ДБР.
Правоохоронці затримали обох злочинців, коли ті везли бійця з частини до його помешкання. Військовому та його спільнику оголосили підозри у пособництві в дезертирстві, що вчинене під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, 3 лютого ДБР повідомило про викриття схеми дезертирства з військових частин у трьох областях України. За таку послугу злочинці вимагали від 12 до 40 тис. доларів.