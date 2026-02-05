Затриманим загрожує до 12 років увʼязнення

На Дніпропетровщині Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця та його спільника, які за хабарі допомагали бійцям самовільно залишити місце служби. Про це у четвер, 5 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

Затримані – військовослужбовець батальйону резерву та його цивільний спільник. Завдяки службовому становищу, військовий володів інформацією про роботу контрольно-пропускного пункту й міг допомогти бійцям залишити частину. За таку послугу злочинці вимагали 2,5 тис. доларів.

«В одному з епізодів військовому наказали у визначений час прийти до лісосмуги неподалік частини та сісти в автомобіль, який там припаркований. Паралельно цивільний спільник поїхав до дружини цього військовослужбовця та вимагав передати 1 тис. доларів США. Ще 1,5 тис. доларів вона мала віддати після того, як чоловіка доставлять додому», – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці затримали обох злочинців, коли ті везли бійця з частини до його помешкання. Військовому та його спільнику оголосили підозри у пособництві в дезертирстві, що вчинене під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, 3 лютого ДБР повідомило про викриття схеми дезертирства з військових частин у трьох областях України. За таку послугу злочинці вимагали від 12 до 40 тис. доларів.