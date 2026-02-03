Поліція викрила угрупування, яке допомагало військовим вчинити СЗЧ

Правоохоронці затримали сімох людей за організацію дезертирства військових з частин у трьох областях України. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомили у Нацполіції та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, схему дезертирства організував 26-річний житель Дніпра та залучив до співпраці ще шістьох цивільних людей. Злочинці за 12-16 тис. доларів допомагали військовим втекти з місця служби, а за 40 тис. доларів – виїхати за кордон.

Угрупування розробляло маршрут вивезення бійців з частин, забезпечувало логістику, фальшиві документи, надавало інструкції щодо дезертирства, а також місце для переховування від правоохоронців.

«Перед тим як залишити місце служби чи базування, клієнти зв’язувалися з організатором. Той повідомляв їм місце, де на них вже будуть очікувати. Самовільно залишивши військові частини прибували на визначену локацію», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Встановлено, що за допомогою угрупування щонайменше пʼятеро військових дезертирували з частин у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. 29 січня поліцейські затримали сімох організаторів схеми та двох військових, які скористались послугами угрупування. Під час обшуків правоохоронці вилучили 80 тис. грн готівкою, банківські картки, два автомобілі, а також списки та фотографії військовослужбовців.

Організатору схеми оголосили підозри у незаконному переправленні людей за кордон (ч. 3 ст. 332 КК України), а його спільникам – у пособництві (ч. 5 ст. 27 КК України). Двом військовим інкримінують дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 січня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 200 тис. українських військових самовільно залишили місце служби, а за ухилення від мобілізації у розшуку перебувають 2 млн українців.