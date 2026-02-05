5 лютого над Львовом збили російський безпілотник

У четвер, 5 лютого, у небі над Львовом підрозділи протиповітряної оборони збили російський безпілотник типу Shahed. Мер Львова повідомив, що росіяни намагалися атакувати об’єкт критичної інфраструктури.

О 15:49 Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА курсом з Волині на Львівщину. Було оголошено повітряну тривогу у Шептицькому, Золочівському, а згодом і у Львівському районах.

«Ворожий безпілотник на підльоті до Радехова. Не ігноруйте тривогу», – звернувся до мешканців області голова ЛОВА Максим Козицький. Згодом керівник області повідомив про небезпеку для Буська.

Повітряні сили поінформували про рух БпЛА у напрямку Львова з північного сходу. Мер Львова Андрія Садовий також повідомив про безпілотник над містом.

«У Львові працює ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою», – додав о 16:36 голова ЛОВА. Зголом керівник області уточнив, що мобільна вогнева група збила ворожий безпілотник над Львовом. На місці працюють усі профільні служби.

«Це була атака на об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежі та значних пошкоджень не зафіксовано», – додав мер Львова Андрія Садовий.