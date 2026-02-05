Тарас Чмут увійшов до складу наглядової ради Агенції оборонних закупівель як представник Міністерства оборони

Очільник фонду «Повернись живим» 34-річний Тарас Чмут увійшов до складу наглядової ради Агенції оборонних закупівель як представник Міністерства оборони України. Про це у четвер, 5 лютого, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, рішення ухвалив уряд за поданням Міноборони. Федоров зазначив, що призначення Чмута має посилити команду Агенції та сприяти підвищенню ефективності оборонних закупівель.

Міністр повідомив, що разом із Чмутом уже обговорили ключові завдання, які планується реалізувати за участі Агенції оборонних закупівель та наглядової ради. Серед пріоритетів – визначення реальних потреб фронту, закупівля озброєння та техніки, які демонструють ефективність на полі бою, а також забезпечення максимальної прозорості всіх процесів.

Окрему увагу приділятимуть контролю якості та своєчасності постачань, зокрема скороченню затримок між оплатою і фактичним надходженням оснащення до військових підрозділів. Також ідеться про створення гнучкої системи закупівель, здатної швидко реагувати на інновації, та зниження вартості закупівель завдяки конкуренції й антикорупційним механізмам.

Федоров наголосив, що наглядова рада відповідає за стратегічне управління Агенцією, дотримання законодавства та прозорість її діяльності.

«Тарас Чмут – ефективний керівник, який, як очільник фонду “Повернись живим”, побудував одну з найрезультативніших і найпрозоріших систем підтримки Сил оборони – від роботи з реальними потребами фронту до контролю якості, закупівель і швидкої доставки на передову. Цей досвід критично важливий для трансформації державних оборонних закупівель», – додав він.

Тарас Чмут долучився до волонтерського руху з початком російсько-української війни у 2014 році. Зокрема, він був координатором проєкту «Мілітарна допомога», який реалізовувала команда «Українського Мілітарного Порталу».

У 2015 році після завершення навчання в Інституті аеронавігації Національного авіаційного університету Чмут ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України. Протягом близько двох з половиною років він проходив службу за контрактом у морській піхоті – у складі 501-го та 137-го окремих батальйонів. Чмут перебував у районі бойових дій, зокрема у 2015 році, а також у період з жовтня 2016-го до червня 2017 року. Він брав участь у боях поблизу Широкиного та Павлополя на Донеччині.

У 2017 році Чмут звільнився зі служби у званні сержанта та повернувся до роботи на «Українському Мілітарному Порталі». Того ж року він приєднався до благодійного фонду «Повернись живим», де став одним із співзасновників аналітичного відділу. Згодом Чмут очолив цей підрозділ, а 24 листопада був призначений керівником фонду.

Нагадаємо, 7 березня 2025 року Кабінет міністрів погодив кандидатури двох нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони – Івана Гаврилюка та Станіслава Гайдера.