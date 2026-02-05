Нацгвардієць Іван Кучер повернувся з російського полону

У четвер, 5 лютого, в Україну повернули захисника зі Львівщини Івана Кучера, який був у російському полоні з квітня 2022 року. Загалом у межах цього обміну повернулися шестеро жителів Львівщини.

«Після сьогоднішнього обміну полоненими додому повертається житель Золочівського району, захисник з Красного – Іван Кучер», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Старший сержант Іван Кучер – військовослужбовець Національної гвардії України. У Красненській громаді зазначили, що Іван Кучер навчався у Красненській загальноосвітній школі №1. Після завершення навчання проходив службу в армії, згодом підписав контракт із Національною гвардією України. Брав участь в антитерористичній операції на сході України.

Після завершення служби у Національній гвардії Іван продовжив захищати Україну, підписавши контракт із батальйоном спеціального призначення «Донбас». З 25 квітня 2022 року військовий вважався безвісти зниклим. Лише через рік стало відомо, що він перебуває у ворожому полоні на території Сибіру.

Як повідомлялося, 5 лютого Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців. За інформацією голови ЛОВА, після сьогоднішнього обміну додому повертаються загалом шестеро жителів Львівщини.