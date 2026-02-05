Обвинуваченим загрожує до 10 років ув'язнення

Командир військової частини на Буковині разом зі спільником вимагав 300 тис. грн відкату за допомогу військовослужбовцю оформити необхідні документи на державну виплату 1 млн грн. Боєць мав право отримати гроші, оскільки підписав контракт на службу. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Працівники військової прокуратури встановили, що один із військовослужбовців підписав контракт на проходження військової служби. За українським законодавством, боєць мав право отримати одноразову виплату в розмірі 1 млн грн, оскільки підписав контракт у віці від 18 до 24 років.

Щоб оформити документи, військовослужбовець звернувся до командира частини, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону у четвер, 5 лютого. Посадовець погодився допомогти з паперовою роботою, однак лише за умови передачі частини грошей – 300 тис. грн від загальної суми. Для отримання цих коштів він залучив свого підлеглого – старшого сержанта.

Посередник мав забрати гроші в молодого військовослужбовця і передати командиру. Його викрили одразу після одержання 300 тис. грн. Передати гроші він не встиг, зазначили в спецпрокуратурі у сфері оборони. Обох військовослужбовців затримали. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність їх до інших аналогічних фактів. Досудове розслідування триває.

Командиру частини та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. За клопотанням прокурорів командиру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 530 тис. грн застави, а його підлеглому – цілодобовий домашній арешт. Також командира відсторонено від виконання службових обов’язків.