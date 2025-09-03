Суто Мамоян є фігурантом низки журналістських розслідувань

Народний депутат Суто Мамоян, що був обраний від забороненої нині ОПЗЖ, переїхав у новий маєток в Конча-Заспі. Однак посадовець не задекларував ні дім за кілька мільйонів доларів, ні гроші на придбання ділянки та будівництво. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що влітку 2024 року батько Мамояна оформив на себе ділянку, площею у 62 соток і орієнтовною вартістю у понад 2 млн доларів. На цьому місці звели багатометровий паркан, за яким журналісти помітили розкішний маєток.

«Вартість маєтку визначити вкрай складно, на сайтах з продажу нерухомості ідентичних об’єктів немає. Схожий за стилістикою будинок, але на вдвічі меншій земельній ділянці, тут нині пропонують за майже 6 млн доларів. Такі суми в електронній декларації нардепа відсутні», – кажуть журналісти.

Упродовж кількох днів з території закритого кооперативу виїжджали кортежі, якими користується Суто Мамоян. Елітні авто, записані на родичів та помічників депутата, курсують тут регулярно, ідеться в сюжеті.

Батько Мамояна – бізнесмен, і є співзасновником низки компаній, що переважно пов’язані з м’ясною продукцією. Утім, з п’яти компаній, власником або співвласником яких є батько нардепа, свіжі фінансові звіти подають лише три: ТОВ «СЕЙЛЕН ТРЕЙД», ТОВ «АФЕ-ІНВЕСТ» та ТОВ «М’ЯСПРОМ».

«Одна торік взагалі залізла в мінус, інші дві на двох показали менш як 300 тис. грн чистого прибутку», – зазначають журналісти.

Bihus.Info пригадує, що 43-річний Суто Мамоян неодноразово фігурував в журналістських розслідуваннях. Так, у 2020 році він задекларував два авто Toyota Land Cruiser по 800 доларів (20 тис. грн за курсом того часу). Депутат також задекларував нерухомість, ціною увосьмеро нижче від ринкової.

У квітні 2023 року журналісти Bihus.Info повідомили, що родина народного депутата Суто Мамояна за 2022 рік придбала 13 автомобілів на понад 1,3 млн доларів. Також виявлено, що нардеп проживав у розкішному маєтку, оформленому на батьків, який він раніше не декларував.

Мамоян, за даними «Української правди», облаштував так званий офіс в київському ресторані «Ішак», куди на зустрічі приїжджали політики й бізнесмени. Також його помітили в Дубаї, куди, він нібито літав для розв’язання питання однієї з великих букмекерських контор.

Уже 2024 році помічник Мамояна – Володимир Крохмаль – допомагав втекти з України народному депутату Артему Дмитруку.

У травні 2025 році на Київщині правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет родичів нардепа Мамояна.

У липні Суто Мамоян голосував за скандальний закон №12414, який був ухвалений з порушенням Регламенту Верховної Ради України та підпорядкував НАБУ та САП генеральному прокурору.