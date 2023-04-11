Народний депутат Суто Мамоян

Родина народного депутата від колишньої ОПЗЖ, а нині від «Платформи за життя та мир» Суто Мамояна за 2022 рік придбала 13 автомобілів на понад 1,3 млн доларів. А сам депутат живе у маєтку, оформленому на батьків, який раніше не декларували, повідомляє Bihus.Info.

Журналісти помітили, що депутат останнім часом використовує Mercedes-Benz S500L 2020-го року, придбаний новим. Оформлена автівка на двоюрідного брата Мамояна Темура Сутка. За даними журналістів, такий транспорт коштує зараз 172 тис. доларів.

Супроводжує «Мерседес» позашляховик Toyota Land Cruiser 300, придбаний новим на початку вересня 2022-го року, оформлений на дядька депутата. Такий коштує близько 90 тис. доларів. Журналісти фіксували це авто в урядовому кварталі у день засідання Верховної Ради. Разом з ним був ідентичний позашляховик, оформлений на дядька, але у жовтні 2022-го. Орієнтовна вартість – 90 тис. доларів.

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Також на дядька Мамояна у червні 2022-го оформили новий Lexus LX500d. Його вартість становить щонайменше 133 тис. доларів.

Крім того, у вересні та жовтні минулого року на родичів депутата оформили ще два Toyota Land Cruiser 300 загальною вартістю близько 180 тис. доларів. А ще у батька, кузенів та дядька Мамояна протягом 2022 року з'явилися чотири Toyota Camry. Одна Toyota звичайна вартістю від 31 тисячі доларів та три з гібридною силовою установкою за щонайменше 37 тисяч доларів.

Наприкінці 2022-го у сім'ї Мамояна з'явився преміальний мікроавтобус Mercedes-Benz V300D. Ціни на нові такі стартують від 118 тис. доларів.

Також журналісти зафіксували новий Mercedes-Benz S400L, оформлений у травні 2022-го року на жінку з прізвищем Мамоян. На ту ж жінку у серпні 2022-го року оформили Mercedes-Maybach S680 2021-го року випуску (ціни від 260 тис. доларів). У цих авто помітили чоловіка з оточення Мамояна.

Ще у родині депутата придбали у жовтні 2022-го року новенький Mercedes G63 AMG вартістю щонайменше у 225 тис. доларів. Він оформлений на чоловіка на ім'я Сінот Мамоян.

Bihus.Info повідомляє, що згідно з останньою поданою Мамояном декларацією (за 2020 рік), він вказував, що володіє автівками Mercedes-Benz G63 AMG 2018-го року та двома Toyota Land Cruiser 200 2017-2018 років. За словами депутата, вартість останніх під час купівлі становила 800 доларів кожен. Журналісти вказують, що наразі їх немає у власності Мамояна, натомість він користується автівками, записаними на родичів.

Також згідно з декларацією, нардеп проживав у квартирі дядька, а також має дві квартири площею 125 м2 кожна, подаровані мамою. Задекларована вартість кожної – 500 тис. грн. Проте журналісти зафіксували виїзди нардепа із домоволодіння на лівому березі Києва. Це територія загальною площею 132 сотки. Земля з 2014 року належить батькам нардепа. Там же на них оформлені садові будинки площею 110 і 270 м2 (за документами). Журналісти повідомляють, що насправді на території розташовані два великі маєтки, кілька гаражів на десяток авто, фонтани, альтанка, гостьовий та двоповерховий сторожовий будинки.

Через дорогу розташовано ще один особняк на ділянці 48 соток. Земля належить двом двоюрідним братам нардепа, але в одного їх записаний садовий будинок площею 134 м2. За приблизними оцінками Bihus.info, загальна ринкова вартість дільниць батьків та кузенів Мамояна становить 480 тис. доларів, а вартість одного з трьох будинків може сягати 1 млн доларів.