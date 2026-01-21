Чотири злитки жінка заховала в грубих шкарпетках

На пункті пропуску «Порубне – Сірет» жінка намагалася перенести в Румунію чотири злитки із золотом. Дорогоцінний метал вона заховала в шкарпетках. Загалом вартість злитків становить 2,6 млн грн. Їх вилучили на час розслідування порушення.

Громадянка України 20 січня пішки прямувала до Румунії через пішохідний перехід в міжнародному пункті пропуску. Правоохоронці зупинили жінку і почали розпитуватися про мету візиту. Під час розмови вона почала підозріло поводитися і не охоче відповідала на запитання. «У митників та прикордонників виникла підозра щодо незаконного вивезення заборонених або обмежених предметів. Тож вони вирішили провести особистий огляд», – повідомили в Чернівецькій митниці.

Під час огляду митники знайшли чотири злитки жовтого металу із маркуванням Valcambi Suisse. Кожен шматок важив по 100 грамів. Жінка сховала їх у своїх шкарпетках – по два злитки в кожній.. Загальна вага виявлених дорогоцінних металів становила 400 грамів, їх попередня вартість – близько 2,6 млн грн.

Цього ж дня працівники Чернівецької митниці зафіксували ще одну спробу приховано вивезти дорогоцінні метали. Під час перевірки речей жінки, яка прямувала до Румунії, митники знайшли 10 золотих ланцюжків загальною вагою 36 грамів. Прикраси були в поліетиленовому пакеті та сховані в молитовнику серед особистих речей.

За обома фактами склали протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 (переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України. Виявлене золото вилучили. Порушницям загрожує штраф у розмірі половини вартості золотих речей.