Дрони атакували східні та центральні області України

У ніч на четвер, 18 липня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами. Українські захисники збили всі дрони, які окупанти випустили по низці областей, а також дві керовані ракети, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За даними Повітряних сил, окупанти атакували 16 ударними безпілотниками Shahed-131/136 з території Курської області Росії. Крім того, росіяни випустили по Україні три керовані авіаційні ракети з південного напрямку – йдеться про ракети Х-59/Х-69 та Х-35.

«В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 “шахедів” та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 18 липня

Командувач Повітряних сил зазначив, що більшість цілей знищили на східному напрямку – зокрема, у зоні бойової відповідальності повітряного командування «Схід».

Наразі інформації про поранених чи загиблих внаслідок падіння уламків від місцевих адміністрацій не надходило.