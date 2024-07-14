Окупанти за добу випустили по Запорізькій області 150 дронів різної модифікації
Загалом упродовж доби росіяни завдали 373 удари по намелених пунктах регіону
За попередню добу, 13 липня, російські окупанти випустили по Запорізькій області 150 безпілотників різної модифікації. Про це повідомив у неділю, 14 липня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За словами посадовця, впродовж доби росіяни завдали 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок однієї з атак поранена людина у Василівському районі.
«150 БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине», – повідомив Іван Федоров.
Голова ОВА додав, що 209 артилерійських обстрілів окупанти завдали по території:
- Степногірська,
- Приморського,
- Плавнів,
- Гуляйполя,
- Малої Токмачки,
- Новоандріївки,
- Роботиного,
- Новоданилівки,
- Малинівки,
- Левадного
- Гуляйпільського.
Наразі надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житлових будинків. Крім того, пошкоджені об’єкти інфраструктури.