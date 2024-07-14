Росіяни залучили дрони різних модифікацій для масштабної атаки протягом доби

За попередню добу, 13 липня, російські окупанти випустили по Запорізькій області 150 безпілотників різної модифікації. Про це повідомив у неділю, 14 липня, голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами посадовця, впродовж доби росіяни завдали 373 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок однієї з атак поранена людина у Василівському районі.

«150 БпЛА різної модифікації атакували Юрківку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку та Роботине», – повідомив Іван Федоров.

Голова ОВА додав, що 209 артилерійських обстрілів окупанти завдали по території:

Степногірська,

Приморського,

Плавнів,

Гуляйполя,

Малої Токмачки,

Новоандріївки,

Роботиного,

Новоданилівки,

Малинівки,

Левадного

Гуляйпільського.

Наразі надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житлових будинків. Крім того, пошкоджені об’єкти інфраструктури.