Від отриманих травм військовослужбовець загинув на місці

Увечері 12 липня у Запорізькій області невідомий водій наїхав на військовослужбовця, який йшов узбіччям. Винуватець ДТП залишив чоловіка помирати, втікши з місця аварії, його розшукують, повідомили у пресслужбі поліції Запоріжжя у суботу, 13 липня.

За даними слідства, приблизно о 21:35 в селищі Комишуваха на Запоріжжі, водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця. Український оборонець прямував узбіччям дороги у попутному напрямку руху.

«Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці повідомили, що докладають усіх зусиль для розшуку автомобіля та водія. За даними поліції, авто має характерні механічні пошкодження від удару та не має переднього бампера. Крім того, у Toyota Hilux має бути пошкоджене ліве бокове дзеркало.

Нагадаємо, 12 липня у Рівному п'яний водій влаштував потрійну ДТП, внаслідок чого загинула 31-річна військовослужбовиця. Як пізніше повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян, загибла – Марина Гринчук, яка у жовтні 2022 року мобілізувалася й працювала операторкою групи документального забезпечення Рівненського РТЦК та СП.