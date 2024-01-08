Українські військові знищили російський комплекс орбітального приглушення супутників

Українські військові знищили російський комплекс орбітального приглушення супутників «Тирада-2». Про це 8 січня повідомив прес-центр Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що комплекс радіоелектронної боротьби окупантів виявили оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на донецькому напрямку. У ССО розповіли, що цей комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розроблення восени 2018 року, а вже навесні 2019-го «Тираду-2»зафіксували на території окупованої Луганської області.

«Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Унаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ знищено вщент», – йдеться в повідомленні.

«Тирада-2» – російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Комплекс завершили розробляти восени 2018 року, а вже у березні 2019 року він був вперше ідентифікований СММ ОБСЄ на окупованій Росією частині Донбасу.