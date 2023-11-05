«Поле-21» – російська система РЕБ, яку називають «куполом проти дронів»

Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21». Про це 4 листопада повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для подавлення каналів супутникової навігації», – зазначив Тарнавський.

Обставини знищення комплексу радіоелектронної боротьби не уточнюються.

«Поле-21» – російська система РЕБ, яку називають «куполом проти дронів». Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами.

Комплекс здатний створювати «купол» перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.