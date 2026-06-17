Механізм звільнення відбуватиметься за двома критеріями

Указ президента України про звільнення зі служби військових, які перебувають у лавах Сил оборони з 2022 року або раніше, буде мати пріоритет над підписаними контрактами. Рішення про звільнення залежатиме від тривалості служби та кількості бойових днів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров в інтервʼю ТСН.

За його словами, механізм звільнення з військової служби базуватиметься на таких критеріях:

загальна тривалість служби бійця від 2014 року;

кількість бойових днів.

«Якщо ви, наприклад, з 2022 року (у війську – ред.), і у вас велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року», – сказав міністр.

Михайло Федоров зауважив, що міністерство не має змоги звільнити відраз у всіх, хто долучився до війська у 2022 році, оскільки це загрожує обвалу фронту. Водночас перший етап трансформації у війську, за його словами, має «дати їм надію, гроші і перспективу звільнення».

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«На цих людях зараз тримається війна, вони є скелетом нашої армії. Але вони не повинні бути заручниками системи», – повідомив Федоров.

За словами міністра, кількість та черговість бійців яких звільнятимуть зі служби щомісяця, залежатиме від ситуації на полі бою та мобілізаційних кроків росіян. Зазначається, що для звільнених буде діяти відстрочка від повторного призову строком на пів року, а кожен бойовий день додаватиметься до цього терміну.

«Якщо ви воюєте з 2022 року, наприклад. І ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби. Ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці. І якщо ви потрапите, наприклад, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, попри те, що підписали цей контракт», – пояснив міністр.

Звільнення зі служби планують запустити восени 2026 року.

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Нагадаємо, 16 червня заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що поступове звільнення зі служби військових, які довго пробули у війську, не стосується офіцерів. Він заявив, що міністерство «не може дозволити» швидко їх відпустити, оскільки офіцерський склад є опорою війська.

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну реформу української армії. Вона передбачає зміну системи грошового забезпечення військових, оновлення контрактної служби, а також поетапну демобілізацію.

12 червня міністерство оборони розповіло про нові виплати піхотинцям. Зокрема, передбачено, що середня місячна виплата становитиме 300 тис. грн, а максимальна – 460 тис. грн. Також Міноборони розповіло про три нові види контрактів, які передбачатимуть чіткі терміни служби з гарантованою відстрочкою.