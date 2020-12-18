Кожен із нас, зіткнувшись з проблемами зі здоров'ям, хоче отримати максимально якісне лікування європейського рівня, адже саме від цього залежить результат одужання! Куди ж тоді звертатися? Якого фахівця обрати? З медичним центром Святої Параскеви – відповідь очевидна! Адже вже 10 років саме він є зразком благородної львівської медицини європейського зразка. Тут працюють справжні професіонали медичної галузі, які зуміли у своїй роботі поєднати інноваційні знання, духовне та високоморальне ставлення до пацієнта, турботу, максимальну фаховість та унікальний підхід до кожного пацієнта! З першого дня цей медцентр якісно вирізняється з-поміж інших лікувальних установ міста і є еталоном сучасної медицини. Тож зараз, до 10-річчя медичного центру Святої Параскеви, саме час поділитись його здобутками, дізнатись більше про особливу місію, яку несуть всі його фахівці!

Свою благородну назву медичний центр отримав на честь Святої Параскеви, адже перші лікарні з'явились при церквах і монастирях, а називати лікувальні заклади на честь святих – Європейська традиція, до того ж поруч із медцентром розташована церква Святої Параскеви, що додає цьому місцю ще більше духовності, поєднаної зі щирою турботою про людей.

На сьогодні у центрі працюють 370 співробітників, а у травні 2010 року їх було всього 3. Проте вже до грудня там працювало 107 спеціалістів, які й стали міцним фундаментом у розвитку великого інноваційного медзакладу. І справді, вдало підібрана команда – це гарантія успіху!

Медичний центр Святої Параскеви – це дійсно унікальний заклад, в якому зуміли забезпечити традиції благородної львівської медицини, лікування з людяним, християнським ставленням, індивідуальний підхід до кожного пацієнта, інноваційні методики та незмінно високий рівень якості слуг і максимальний професіоналізм. Для усіх пацієнтів працює діагностичний центр з відділенням променевої діагностики, ендоскопії, функціональної та лабораторної діагностики, поліклінічне відділення для дорослих і дітей та відділення хірургії одного дня.

«Ми сміливо можемо сказати, що ми успішна організація. А успіх – це відповідальність. Медичний центр – це приклад того, що роблять люди, яким надали усі необхідні ресурси. Особисто я фанат ефективності й розвитку. Для мене дуже важливо, що ефективність та спрямованість на результат стали елементами корпоративної культури. Ми й надалі будемо створювати умови для розвитку професійності, людяності та духовності. А виміром духовності є милосердя, без якого неможливо бути успішним у медицині. Отже, вітаю нас усіх з першим десятиліттям. Ми робимо усе, щоб покращувати якість життя людей. У нас прекрасна місія – ми допомагаємо людям жити довше. У нас важлива мета – створювати гідні робочі місця для талановитих лікарів і медсестер, щоб вони могли працювати в Україні, а не шукати роботу за кордоном. Дякую всім за ці 10 років разом», – сказала Тетяна Міхнова, генеральна директорка Медичного центру Святої Параскеви.

За 10 років діяльності Медичний центр Святої Параскеви досяг неабияких результатів, про що найкраще говорять цифри. Так, до лікарів звернулися понад 200 тисяч пацієнтів, було проведено понад пів мільйона консультацій та майже мільйон лабораторних досліджень. Тож фахівцям клініки є чим пишатись.

«Ми об'єднали правильних людей, які знають, що необхідно робити, як робити. Це стосується і керівників, і менеджменту, і завідувачів та лікарів. Адже організація роботи та всіх процесів є набагато простішою, коли ти працюєш з однодумцями. Колись було сказано: «Знайдіть людей, яким подобається робити те, що ви плануєте, і вони робитимуть це набагато краще, ніж ви тільки могли уявити». І в цьому дійсно є правда, адже внутрішній професіоналізм з'являється не тільки під час великої кількості повторень тих самих дій, це ще деякі риси, які закладені у людей із народження, або через правильне виховання. Ми починали цей проєкт, цей медичний заклад, з ідеєю, що кожен пацієнт хоче отримати чесну та якісну медичну допомогу. Тепер наші пацієнти мають ще більше можливостей для комунікації з лікарями. Тому у нас велика кількість пацієнтів, які довіряють нам, які повірили у наші підходи та цінності», – розповів Дмитро Левченко, виконавчий директор Медичного центру Святої Параскеви.

Якісної медицини має ставати більше. Так, тепер медцентр працює не лише у Львові, а й має філіал у Києві. Але і це ще не все. Зараз триває будівництво госпіталя з поліклінічним відділенням для стаціонарного перебування пацієнтів. Цей амбітний проєкт має бути реалізовано вже за 2,5 року. У госпіталі планують зробити багато цікавих, інноваційних речей, що стосуються підходів до лікування, спілкування з пацієнтами та сервісу. Тож 10 років – це лише початок, і фахівцям медцентру дійсно є чим пишатись.

«Перш за все я б хотів подякувати тим колегам, які прийшли у 2010 році, переступили поріг медичного закладу, повірили в наші цілі, цінності, місію, наш підхід, довірили власну долю і долю своїх родин нашому медичному закладу, нашій команді. Як показав досвід, як показав час, завдяки їхній довірі, завдяки їхній наполегливості ми відбулися. Я бажаю, щоб усі колеги завжди відчували можливість реалізовувати власні цілі та приймати рішення – це одна із тих можливостей, яка дозволяє людям бути щасливими. Я хочу побажати, щоб ця історія, історія медичного центру стала історією успіху персонально для кожного. Разом ми зможемо цього досягнути», – переконаний Дмитро Олександрович.

Особлива атмосфера доброзичливості та комфорту для кожного пацієнта, найвищі стандарти медичного обслуговування, інноваційні технології, прагнення змінювати та вдосконалювати медичну систему України та навчити людей піклуватися про своє здоров'я – це те, що виокремлює МЦ Святої Параскеви з-поміж інших. Тож, 10 років – це ще далеко не фініш, і навіть не просто черговий ювілей, а старт нової ери якісної української медицини!