Підлітка примусово повернули в Україну та повідомили йому про підозру

Служба безпеки України викрила та затримала неповнолітнього російського агента, який допомагав організовувати теракти в Україні, перебуваючи в Європі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ в понеділок, 6 жовтня.

За даними слідства, 16-річний уродженець Харкова восени 2024 року виїхав до Євросоюзу. Вже там він почав шукати роботу в телеграм-каналах «легкого заробітку», де на нього вийшли росіяни.

Окупанти доручили підлітку шукати виконавців замовних терактів на території України. Після того як хлопець знаходив кандидатів, він передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбами.

«Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, тоді 15-річний хлопець власноруч підготував саморобну вибухівку – він начинив вибуховий пристрій металевими кульками і встановив всередину детонатор для дистанційної активації. Дівчина ж забрала вже готову вибухівку зі схованки. Потім кожен з них самостійно замаскував вибухові пристрої у пакетах та залишив їх у контейнерах для сміття поблизу відділень поліції.

Крім того, 16-річний вербувальник залучив свою 21-річну знайому з Костянтинівки, яка також отримала завдання підірвати вибухівку біля ТЦК. На початку року жінка прибула на Одещину, де виготовила саморобний вибуховий пристрій та заклала його біля будівлі місцевого центру комплектування. СБУ затримала жінку на гарячому та запобігла теракту.

Підлітка, який вербував виконавців терактів, затримали на польсько-українському кордоні у зв’язку з його примусовим поверненням в Україну. Хлопцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 ККУ (пособництво у вчиненні терактів за змовою). Наразі він перебуває під вартою. Підлітку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.