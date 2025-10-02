Парі одеситів загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі подружню пару. За даними слідчих, чоловік та жінка на замовлення російської спецслужби намагались підірвати українських військових. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Встановлено, що росіяни завербували пару одеситів через телеграм-канал із пошуку швидкого заробітку. Подружжя на замовлення росіян визначило місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та надіслали російським спецслужбам. Після цього окупанти передали зрадникам координати схованки з саморобною вибухівкою.

«Після погодження одного з об’єктів з окупантами фігуранти планували закласти там вибухівку. Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини й затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту», – йдеться у повідомленні.

У телефонах затриманих співробітники СБУ виявили докази співпраці з російською спецслужбою. Обом одеситам оголосили підозри у підготовці до вчинення теракту. Крім того, їм планують оголосити підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ у Львові запобігла двом терактам, які хотіли здійснити російські спецслужби. Окупанти планували дистанційно підірвати саморобну вибухівку біля військових, яких через соцмережі запросили на фейкове побачення.