Хлопець дрифтував на заправці на вулиці Захисників України

У Луцьку патрульні виявили 17-річного хлопця за кермом легковика, який дрифтував на заправці. На юнака склали одразу чотири адмінпротоколи, йому загрожує 4,1 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, вночі у п’ятницю, 12 січня, один з екіпажів патрулював на вулиці Захисників України. Інспектори помітили, як водій транспортного засобу марки Volkswagen дрифтує на території заправки.

«На вимогу патрульних транспортний засіб зупинився, з нього ніхто не вийшов. Однак, коли поліцейські підійшли ближче, то виявили двох юнаків, які сиділи на пасажирських місцях. Кожен з них стверджував, що керував не він», – повідомляють правоохоронці.

Патрульним таки вдалося з’ясувати, хто був за кермом автомобіля під час порушення. Водієм виявився 17-річний підліток. В силу свого віку він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, хлопець не пред’явив охоронцям порядку ні страхового поліса, ні реєстраційного документа.

На порушника склали адмінпротоколи:

за ч. 1 ст. 126 (керування без документів), 425 грн штрафу;

за ч. 2 ст. 126 (керування ТЗ особою, яка не має права керування), 3400 грн штрафу;

за ч. 2 ст. 122 (порушення користування «поворотниками»), 340 грн штрафу.

«Нагадуємо, що “дрифтувати” на автодорогах та в людних місцях – дуже небезпечно не тільки для керманича, а і для інших учасників руху. Авто може легко вийти з-під контролю, особливо взимку, коли дорожнє покриття слизьке», – додають у поліції.