Правоохоронці оголосили підозру в умисному вбивстві новонародженої дитини 18-річній волинянці. За скоєне дівчині загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 5 років. Про це повідомили 27 серпня у прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, ввечері 8 серпня 2024 року жителька одного з сіл Луцького району народила вдома здорового хлопчика та відразу після пологів його вбила. За яких обставин стався злочин, у прокуратурі не уточнюють.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу для породіллі.