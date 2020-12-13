У ніч на 13 грудня у Мостиському районі автомобіль Fiat Doblo на смерть збив пішохода, а після цього в’їхав у вантажівку, що стояла на узбіччі дороги.

ДТП трапилась близько 2:00 ночі між селами Шегині та Волиця Мостиського району, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА. 19-річний водій автомобіля Fiat Doblo, мешканець Самбора, наїхав на 37-річного пішохода, мешканця Волинської області. Після наїзду Fiat Doblo в’їхав у припаркований вантажний автомобіль Renault T460.

Внаслідок ДТП 37-річний пішохід загинув на місці події. Трьох пасажирів Fiat забрали в Мостиську районну лікарню з різними травмами.

Обставини цієї ДТП встановлює поліція.