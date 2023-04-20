Аварія трапилась в селі Ямельня на трасі Львів – Краковець

Біля Львова водій автомобіля Opel Zafira збив 40-річну пішохідку. Жінку з травмами госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась вранці 19 квітня в селі Ямельня Яворівського району. На трасі Львів – Краковець 19-річний водій автомобіля Opel Zafira наїхав на 40-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу. Внаслідок аварії жінку з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.