19-річний водій Opel Zafira важко травмував пішохідку біля Львова
Жінку з травмами госпіталізували в реанімацію
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 21
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Аварія трапилась в селі Ямельня на трасі Львів – Краковець
Біля Львова водій автомобіля Opel Zafira збив 40-річну пішохідку. Жінку з травмами госпіталізували в реанімацію.
Як повідомили в поліції, ДТП трапилась вранці 19 квітня в селі Ямельня Яворівського району. На трасі Львів – Краковець 19-річний водій автомобіля Opel Zafira наїхав на 40-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу. Внаслідок аварії жінку з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.
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