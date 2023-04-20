Аварія трапилась пізно ввечері 19 квітня

Біля Львова нетверезий водій ВАЗ з’їхав із дороги та врізався в огорожу. Внаслідок ДТП травмувався він та його пасажир.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася пізно ввечері у середу, 19 квітня у Скнилові на вул. Шевченка. За версією слідства, 42-річний водій автомобіля ВАЗ 210990 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у огорожу.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та його 37-річний пасажир із травмами були госпіталізовані в лікарню. Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років ув’язнення.