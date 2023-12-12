Андрій Мороз біля виліпленого власноруч сніговика

На Волині 19-річний мешканець села Бихів Андрій Мороз зліпив шестиметрового сніговика. Якщо точніше, його висота становила шість метрів та 15 сантиметрів – орієнтовно це висота другого поверху будинку.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET Андрій Мороз, сніговика біля помешкання він ліпив практично самотужки, лише молодший брат іноді допомагав підсипати сніг. Хлопець активно працював впродовж чотирьох вечорів, а тоді завершував роботу ще три дні.

Висота сніговика становила 6 метрів та 15 сантиметрів, але через відлигу він вже трохи просів

Снігу, за його словами, пішло не дуже багато – вистачило зібраного біля будинку та вулиці. Хоча сусіди, каже, пропонували забрати сніг ще й з їхньої території. «Сніг трамбував, робив з нього блоки. Після того, як він так день простояв, то набирав міцності і з нього можна було ліпити», – пояснює Андрій Мороз.

Аби сформувати верх сніговика, хлопцеві довелося використовувати драбину. У своєму Instagram він показав, як тривав процес будівництва снігової фігури.

Завершив роботу він ввечері у неділю, 10 грудня. Зафіксував, що висота сніговика становила 6 метрів та 15 сантиметрів. Зауважимо, що останній зареєстрований в Україні рекорд – 6 метрів та 3 сантиметри. Але заявок не реєстрацію нового рекорду Андрій не подавав і каже, що вже це робити пізно, бо через відлигу сніговик трохи просів. Однак, хлопець запевняє, що цим він не засмучується.

Додамо, що хлопець вже не вперше займається подібною справою: в 2021 році для конкурсу він зліпив п’ятиметрового сніговика.