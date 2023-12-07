Скриньку встановили у етнопарку «Ладомирія», де наразі діє резиденція святого Миколая

На Рівненщині зафіксували новий рекорд України: в містечку Радивилів встановили найбільшу скриньку для листів святому Миколаю. Її висота – 2,4 метри.

Як повідомила прес-служба Радивилівської міськради, рекорд зафіксували у середу, 6 грудня. Скриньку встановили на території місцевого етнопарку «Ладомирія», де наразі діє резиденція святого Миколая.

«️Базовий дизайн скриньки розробив Олексій Огонь. Коли вона тільки поступила у виробничий цех, працівники етнорезиденції вирішили перевірити, чи може якась інша скринька для листів святому Миколаю конкурувати із радивилівською. Виявилося, що наша скринька для листів таки найбільша! Тоді ми оперативно сконтактували із представниками “Книги рекордів України”. І от маємо зареєстрований рекорд», – йдеться у повідомленні.

Висота скриньки – 2,4 метри, ширина 1,2 метри, глибина – 0,6 метра. Діти вже почали заповнювати її листами. Водночас у весняно-літній період скриньку вирішили використовувати й за іншим призначенням – для збору донатів на потреби ЗСУ.

За словами керівника ГО «Центр дослідження і відродження Волині» Володимира Дзьобака, метою заходу було об’єднати українців навколо традицій та духовних цінностей.