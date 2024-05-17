22-річний прикарпатець посеред дороги убив мешканця сусіднього села
Нападника затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення
У четвер, 16 травня, біля проїзної частини дороги у Коломийському районі виявили тіло 53-річного мешканця села Ясінки. Як встановили правоохоронці, його вбив 22-річний мешканець П’ядиків. Нападника затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Як зазначили у поліції Івано-Франківської області 17 травня, про загиблого у селі П’ядики повідомили лікарі «швидкої», які не виявили на тілі видимих ознак насильницької смерті. Судово-медична експертиза встановила, що чоловік помер від внутрішньої крововтрати.
«Загиблий мав конфлікт з 22-річним жителем П'ядиків. Напередодні раніше не судимий молодик умисно завдав йому декілька ударів ногою та руками в область тулуба та голови. У результаті отриманих тілесних ушкоджень 53-річний чоловік упав на землю і через деякий час помер», – інформують у поліції.
Правоохоронці затримали нападника, він зізнався у скоєному. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, прикарпатцю загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.