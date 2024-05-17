Подія сталася у селі П'ядики Коломийського району

У четвер, 16 травня, біля проїзної частини дороги у Коломийському районі виявили тіло 53-річного мешканця села Ясінки. Як встановили правоохоронці, його вбив 22-річний мешканець П’ядиків. Нападника затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як зазначили у поліції Івано-Франківської області 17 травня, про загиблого у селі П’ядики повідомили лікарі «швидкої», які не виявили на тілі видимих ознак насильницької смерті. Судово-медична експертиза встановила, що чоловік помер від внутрішньої крововтрати.

«Загиблий мав конфлікт з 22-річним жителем П'ядиків. Напередодні раніше не судимий молодик умисно завдав йому декілька ударів ногою та руками в область тулуба та голови. У результаті отриманих тілесних ушкоджень 53-річний чоловік упав на землю і через деякий час помер», – інформують у поліції.

Правоохоронці затримали нападника, він зізнався у скоєному. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, прикарпатцю загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.