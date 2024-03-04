Жертвами шахрая стали щонайменше троє клієнтів банку

Поліцейські викрили 22-річного жителя Стрия, який через втручання в інформаційні системи видурив у клієнтів банків понад 100 тис. грн.

Як повідомили в поліції Львівщини, хлопець, використовуючи веб-сайти, що копіювали зовнішній вигляд справжніх сайтів банківських установ, отримував персональні дані клієнтів, далі втручався в роботу інформаційної системи банку, отримував доступ до рахунків громадян та здійснював від їх імені транзакції – переказував гроші на інші рахунки.

У такий спосіб підозрюваний привласнив кошти щонайменше трьох клієнтів банку на загальну суму понад 100 тис. грн та закупив коштом одного з потерпілих автозапчастин на майже 20 тис. грн.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч.5 ст.361, ч.1 ст.209 та ч.3 ст.190 ККУ). Винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі. За рішенням суду, підозрюваний перебуває під вартою.