На Волині поліція затримала 22-річного водія, який чинив опір правоохоронцеві. Чоловік під час перевірки документів розпочав рух автомобілем. Транспорт поліцейські зупинили з застосуванням вогнепальної зброї.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався вночі у понеділок, 29 травня, в Камінь-Каширському районі. На 102 зателефонував 40-річний мешканець району і повідомив, шо його на вулиці побив 23-річний односелець. Постраждалий також вказав місце і марку транспортного засобу, в якому міг перебувати правопорушник.

Правоохоронцям вдалось швидко знайти автомобіль Mercedes-Benz, в якому перебували двоє чоловіків: підозрюваний у побитті 23-річний чоловік та 22-річний водій. «Під час перевірки документів водій вчинив опір працівнику поліції та почав рух транспортним засобом. Напарник колеги, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», для зупинки транспортного засобу застосував табельну вогнепальну зброю», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали водія, йому вже вручили підозру за ч.2 ст. 342 ККУ (опір працівнику правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до двох років тюрми.

Окрім цього, щодо 23-річного пасажира слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу.