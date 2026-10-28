23-річного львів'янина викрили після того, як одна з малолітніх дівчат завагітніла

Суд призначив 23-річному львів’янину 15 років тюрми за втягування неповнолітніх дівчат у сексуальні стосунки. За версією слідства, від його дій постраждали четверо дівчат, віком 11-15 років. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, упродовж 2024 - 2025 років чоловік систематично втягував малолітніх та неповнолітніх дівчат у сексуальні стосунки, що призвело до тяжких наслідків, а також вагітності й пологів у однієї з них.

Львів’янин шукав дівчат-підліток через телеграм-канали для спілкування. При цьому приховував свій реальний вік і залежно від ситуації переконував співрозмовниць, що йому лише 16 чи 17 років.

«Під час спілкування з дівчатами засуджений діяв наполегливо та цинічно. Використовуючи вікову вразливість, довірливість та відсутність у них достатнього життєвого досвіду, він вдавався до психологічних маніпуляцій, надсилав дівчатам свої оголені фотографії та ініціював спілкування сексуального характеру», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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За висновками експертиз, потерпілі на момент вчинення щодо них протиправних дій не досягли соціально-психологічної зрілості. Тому вони не могли повністю усвідомлювати суть і наслідки нав’язаних їм стосунків або чинити опір дорослому чоловіку.

Встановлено, що від дій засудженого постраждали четверо дівчат, яким на момент початку спілкування з ним було від 11 до 15 років.

Викрити львів’янина та встановити всі епізоди правоохоронцям вдалося під час розслідування ситуації з одною з потерпілих.

«З нею чоловік вступив у статеві стосунки, коли їй виповнилося 14 років. У результаті це призвело до вагітності та пологів у дитячому віці. Саме після звернення лікарів пологового будинку до поліції розпочалося масштабне розслідування», – додали в прокуратурі.

Експертиза підтвердила батьківство чоловіка. У його телефоні слідчі також виявили велику кількість матеріалів, які містять фото та відео насильства над дітьми.

Уже на етапі судового розгляду чоловік висловив пропозицію одружитися з неповнолітньою матір'ю своєї дитини, намагаючись у такий спосіб пом'якшити своє становище та уникнути суворого покарання.

Суд визнав його винним одразу за кількома статтями ККУ, зокрема, за вчинення дій сексуального характеру з особами, які не досягли віку 14 та 16 років та зберігання дитячої порнографії (ч. 1 ст. 155, ч. 6 ст.152, ч. 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301-1 ККУ). Вироком суду винувацю призначили покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою з дітьми. Вирок ще може бути оскаржений.

Також інформацію про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.