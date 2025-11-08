У Підгорецькому замку на Львівщині відкрили фотовиставку-інсталяцію 24 ОМБр імені короля Данила «Часів Яр. Вогнетривкі». Про це повідомила пресслужба бригади, зазначивши, що 54 світлини символізують 54 тижні оборони Часового Яру воїнами королівської бригади. Фото розмістили на фрагментах огорожі з Донеччини, які посічені російськими обстрілами. На виставці також експонують знешкоджені російські авіабомби, дрони та інші артефакти війни. Інсталяція працюватиме на території Підгорецького замку впродовж місяця.

Фото пресслужби 24 ОМБр