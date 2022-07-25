Дарія евакуйовувалась з Харкова, але її рідні залишились в окупованому Бердянську

24 канал створив проект «Свої», в якому розповідає про українців, що були змушені покинути свій дім через війну і зараз живуть в іншому регіоні. Журналісти просять зголоситися тих переселенців, які готові розповісти свою історію.

«У циклі розмов "Свої" ми уже розповіли 10 історій українців та їхніх сімей. Ці історії пекли болем та несправедливістю. Та в очах цих людей ми не бачили тотального відчаю – кожен з них, попри втрати та власні болі, готовий боротись за життя та країну», – зазначають автори проекту.

Кожна історія українського переселенця – унікальна і варта захоплення. Тому про них треба розповідати.

«Діяти – ось, що усі вони вирішили. Діяти та боротись. Кожен як вміє. Ми хочемо розповісти світу про таких українців! Про героїв, які наважились почати знову будувати своє життя та віднайти втрачене відчуття дому. І просимо вас допомогти нам у цьому. Ці історії мають бути почутими!», – йдеться в описі проекту.

Однією із героїнь проекту «Свої» стала Дарія із Бердянська. Війна застала дівчину у Харкові, де вона навчалась. Але її батьки і хлопець залишились у тимчасово окупованому Бердянську. Про те, як дівчина зуміла знайти себе в новій реальності, читайте тут. Інші історії доступні за посиланням.

Щоб розповісти свою історію, треба написати редакторам 24 каналу у Facebook або на електронну адресу Анастасії Зазуляк a.zazuliak@24tv.com.ua. Або Наталії Боднар у Facebook чи на електронну скриньку n.bodnar@24tv.com.ua.