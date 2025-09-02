Окрім штрафу від митників, чоловікові загрожує кримінальне покарання за контрабанду бурштину

25-річний мешканець Хмельницького намагався таємно вивезти з України понад 4 кг бурштину у вигляді намист і необробленого каміння. Про це у вівторок, 2 вересня, повідомляє пресслужба Львівської митниці.

«Під час огляду мікроавтобуса Mercedes Benz, що рухався смугою «зелений коридор», митники виявили бурштинові намиста жовтого кольору вагою 3702 грами, а також необроблений бурштин коричневого кольору загальною вагою 588 грамів», – ідеться в повідомленні митників.

Фото Львівської митниці

Товар в чорному поліетилені був у таємному сховку під сидінням водія. Точна вартість бурштину встановлюється.

Митники склали протокол про порушення митних правил та повідомили про можливий злочин поліцію. Ідеться про ст. 240-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину». Санкція статті – від штрафів до позбавлення волі та конфіскації майна.